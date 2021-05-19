Обвиняемый в изнасилованиях канадский модельер подал апелляцию в Верховый суд

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Канадский модельер и миллиардер Питер Нюгард, которого обвиняют в изнасилованиях, подал апелляцию в Верховный суд Канады с просьбой пересмотреть решение нижестоящей инстанции, отказавшей ему в выходе под залог до начала слушаний. Об этом в среду сообщил телеканал STV.

Адвокаты миллиардера представили суду план его выхода под залог, который, в частности, предусматривает привлечение частной охраны и обеспечение круглосуточного наблюдения за обвиняемым. Также юристы предлагают организовать мониторинг частной переписки Нюгарда. Апелляционный суд в Виннипеге ранее отказал Нюгарду в выходе под залог, мотивировав это решение тем, что он может использовать свои связи и деньги для того, чтобы покинуть Канаду. Слушания по его делу назначены на 15-19 ноября.

79-летний мужчина был задержан в середине декабря прошлого года в Виннипеге по запросу США в рамках двустороннего договора между двумя североамериканскими странами об экстрадиции. Его обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах на территории Соединенных Штатов, Канады и Багамских островов. В суд Южного округа Нью-Йорка ранее был подан иск с соответствующими обвинениями от 57 женщин. Некоторые эпизоды, как утверждают потерпевшие, произошли еще в 1977 году, при этом двум женщинам на момент предполагаемых преступлений было 14 лет.

Кроме того, отдельный иск был подан двумя сыновьями миллиардера, которые утверждают, что были изнасилованы в подростковом возрасте знакомой их отца по его прямому указанию.

Канадский модельер финского происхождения, который основал популярную в Северной Америке дизайнерскую компанию Nygard, отрицает все обвинения. В феврале 2020 года в офисах компании в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке сотрудники Федерального бюро расследований провели обыски, после чего Нюгард уехал в Виннипег.