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В Новгородской области сгорела часовня

Более 150 домов удалось спасти от огня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожарные не допустили переход огня на более чем 150 домов в поселке Перелучи в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Благодаря принятым решениям и работе пожарных от огня удалось отстоять более 150 домов и не допустить человеческих жертв", - сказали в пресс-службе.

В данный момент на месте происшествия продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Всего к тушению пожара привлекаются 45 человек и 15 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 12:54 мск. "К моменту прибытия пожарных горели часовня и восемь строений. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь моментально охватывал другие дома", - рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, всего сгорели шесть жилых и 12 дачных домов на площади 1 тыс. кв. м. По информации главы Боровичского района Игоря Швагирева, пожар затронул 21 дом: шесть жилых, остальные - дачные.

Следственное управление СК РФ по области проводит проверку по факту произошедшего, причина устанавливается.

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РоссияНовгородская область
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