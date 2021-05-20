На Сахалине пресекли незаконный въезд иностранцев

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов на Сахалине пресекли незаконную миграцию свыше 400 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

"Сотрудниками центра противодействия экстремизму совместно с коллегами из управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области <...> установлена группа лиц, незаконно поставившая на фиктивный миграционный учет свыше 400 иностранных граждан", - говорится в распространенном релизе.

В отношении основных подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Им грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обнаружили в одной из соцсетей объявление о предоставлении миграционных документов. Иностранцам предлагалось оформление фиктивного договора трудоустройства в компанию, в которой они по факту работали только "на бумаге". После в контролирующие органы направлялись ложные сведения о месте пребывания иностранцев по адресу, не имеющего отношения к фирме. Услуга стоила 12 тыс. рублей. Сейчас устанавливается местонахождение всех граждан, получивших миграционные документы таким образом.