В селе Овсянка в Амурской области за сутки вода ушла с 98 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая. /ТАСС/. Вода ушла с 98 приусадебных участков в селе Овсянка Зейского района в Амурской области, в котором проживает 2,9 тыс. человек. Подтопленными остаются 15 участков, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"В селе Овсянка Зейского района полностью освободились от воды 98 приусадебных участков, остаются подтопленными 15. В Приамурье продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка, образовавшегося после выпадения обильных осадков", - говорится в сообщении.

Вода ушла с участка автомобильной дороги в Константиновском и Шимановском районах. На территории Ромненского муниципального округа остаются подтоплены четыре участка дорог, без транспортного сообщения продолжает оставаться село Кузьмичи, в котором проживают около 40 человек. Здесь организована лодочная переправа. В Благовещенском и Ивановском районах подтоплены по одному участку дорог, в первом случае проезд возможен на технике высокой проходимости, во втором - по объездной дороге.

"Во всех пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба, там, где это уже возможно, проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подъемы уровня воды будут сохраняться на реках Амур и Зея в период с 20 по 22 мая, в районе города Благовещенска подъем сохранится в период с 20 по 21 мая. В Благовещенском районе, согласно многолетним наблюдениям, возможно подтопление низменных участков местности и дорог местного значения.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровней рек по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.