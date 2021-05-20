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Десять строений и дача сгорели на Камчатке из-за пала травы

Погибших и пострадавших нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Десять бесхозных строений и один дачный дом сгорели в Елизовском районе Камчатки, где расположено большинство дачных кооперативов на полуострове, из-за пала сухой травы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Предварительная причина пожара - поджог травы, пламя от которой перекинулось на строения. Рассматривается вариант, что это умышленно могли сделать подростки, однако подробности происшествия еще выясняются", - говорится в сообщении на сайте управления.

В результате пожара полностью выгорели дачный дом и 10 одноэтажных деревянных бесхозных строений. Погибших и пострадавших нет, добавляется в релизе.

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