В Якутии задержали подозреваемого в хищении золота стоимостью около 1,5 млн рублей

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Якутии задержали работника золотодобывающего предприятия, подозреваемого в хищении золота стоимостью около 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила в четверг журналистам пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"28-летний уроженец Бурятии, работающий на предприятии проходчиком, похитил драгоценный металл массой около 350 г. Оперативники изъяли руду и направили на экспертизу, которая установила, что стоимость природного золота составляет порядка 1,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что работник задержан.

Как отметили в ведомстве, сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Оймяконскому району поступила информация о том, что работник золотодобывающего предприятия намеревается вывезти в другой регион добытое золото. При проверке сведения подтвердились.

"Похищенное злоумышленник намеревался вывезти в другой регион в своем ноутбуке, где в полости для жесткого диска сделал тайник", - добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.