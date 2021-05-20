Количество подтопленных участков в городе в Хакасии увеличилось до 40

ТАСС, 20 мая. Количество подтопленных приусадебных участков в городе Абазе в Хакасии за день увеличилось с 6 до 40. Часть жителей эвакуирована к родственникам, говорится в сообщении ГУ МЧС по республике Хакасия.

"В настоящее время подтоплены 40 приусадебных участков, расположенных в пойменной зоне протоки реки Абакан", - говорится в сообщении. На данный момент в пунктах временного размещения (ПВР), развернутого на базе Абазинской спортивной школы, людей нет.

На 10:00 (6:00 мск) уровень реки Абакан в районе Абазы составляет 594 см, вода вышла в пойменную зону реки. Уровень дамб, защищающих населенный пункт от прямого воздействия реки, составляет 720 см. Уточняется, что прогноз на ближайшее время неблагоприятен, снижение уровня воды в реке Абакан не ожидается.

На данный момент в районе также наблюдаются переливы воды через дорогу Абаза - Арбаты, из-за чего были введены ограничения на передвижение по данной дороге. Нарядами ДПС организован пропускной режим для граждан. Ранее в городе Абазе был введен режим ЧС из-за осложнения ситуации, в соседнем Таштыпском районе введен режим повышенной готовности.

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем живут более 15 тыс. человек.