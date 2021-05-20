По делу об обрушении казармы в учебном центре ВДВ в Омске назначили повторную экспертизу

ОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Омский гарнизонный военный суд назначил по делу об обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, при котором погибли 24 десантника, повторную строительно-техническую судебную экспертизу. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

"По уголовному делу допрошены все потерпевшие. Ранее по ходатайству государственных обвинителей назначена повторная комплексная комиссионная строительно-техническая судебная экспертиза. В настоящее время идет допрос свидетелей. Судебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Обрушение казармы в военном городке Светлый под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще один умер в Омской областной клинической больнице. 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами.

Следствие установило, что при строительстве казармы в 1970-х годах были допущены нарушения. В 2012 году здание было признано аварийным, в нем был проведен капитальный ремонт без составления проектной документации и учета технического состояния здания. В частности, деревянные полы были заменены на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа. Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы.

Обвиняемыми по делу проходят 11 человек. Это руководители ремонтировавшей казарму компании "Ремэксстрой" Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов, бывший командир учебного центра ВДВ Олег Пономарев и его зам по тылу Владислав Пархоменко, бывший заместитель руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян, инженер-инспектор технического надзора управления Евгений Криворучко и пять бывших сотрудников Спецстроя РФ и его подразделений: Алексей Дубинин, Игорь Титарев, Федор Ержанин, Николай Гашенко и Григорий Годнюк.