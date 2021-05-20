В администрации Оренбурга проходят обыски

ОРЕНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят оперативные мероприятия в администрации Оренбурга, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В администрации города Оренбурга 18 мая началось и продолжается оперативное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проводимое сотрудниками УЭБиПК УМВД РФ по Оренбургской области. Опрашиваются сотрудники администрации города, в том числе заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарева", - говорится в сообщении.

Оперативные мероприятия также прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также МКУ "Биоз", МКУ "Комсервис", МАУ "Оренбургсервис". "Претензии, требования или обвинения никому не предъявлены", - сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что администрация работает в штатном режиме.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, обыски в трех коммунальных предприятиях начали проводиться 18 мая, подробности не раскрываются. По данным "Спарк", в видах деятельности трех предприятий указаны чистка и уборка, благоустройство ландшафта, выращивание рассады.