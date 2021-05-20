Прокурор потребовал экс-спортсменам 19,5 и 18,5 года колонии за стрельбу в Москва-Сити

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, причастных к стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году, к 19,5 и 18,5 года колонии соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который рассматривает это дело.

"Сторона обвинения просила Исмаилову М. И. назначить наказание в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 2 года, штрафом 1 000 080 рублей. Хамидову Э. М. - 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 2 года, штрафом 1 000 080 рублей", - сказали в суде.

Ранее коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Хамидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ , ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "е, "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ", - сказали в суде. На следующем заседании будут обсуждаться последствия вердикта присяжных. В ходе этого заседания прокурор потребует у суда назначить подсудимым срок наказания, свое отношение к вердикту выскажет и сторона защиты.

По делу в суде были ранее допрошены свидетели обвинения, в том числе певец Валерий Меладзе и бизнесмен Дмитрий Павлов. Меладзе был в числе гостей, приглашенных на день рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в день, когда произошла перестрелка в башне "Око" "Москва-Сити". В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву. Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу.