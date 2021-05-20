СМИ: пираты захватили пять членов экипажа судна Atlantic Princess, включая россиянина

ПРЕТОРИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Ганы рыболовное судно Atlantic Princess, высадились на его борт и захватили пятерых членов экипажа, включая одного россиянина. Об этом сообщил в четверг специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По его данным, судно было атаковано 19 мая в 65 морских милях к югу от порта Тема в Гане. При приближении скоростной лодки, в которой находились пираты, с судна была открыта предупредительная стрельба. Однако вооруженные пираты смогли высадиться на борт. Они захватили пятерых членов экипажа, в том числе россиянина, трех граждан КНР и одного корейца, и покинули судно, передает портал. Согласно морскому реестру, Atlantic Princess ходит под флагом Ганы и принадлежит местной компании.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей или 95% от всех подобных похищений в мире за указанный период. Моряки были захвачены в 22 инцидентах.