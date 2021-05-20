Расследование второго дела экс-главы Клинского района Подмосковья завершили

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Еще одно дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и трех его сообщников завершено. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и трех его сообщников", - сказала Врадий.

Они, в зависимости от роли, обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, присвоении чужого имущества (восемь эпизодов), мошенничестве и легализации имущества (семь эпизодов). В отношении еще одного соучастника уголовное дело уже рассмотрено судом, он приговорен к 4 годам колонии общего режима. В отношении еще пяти соучастников, которые скрылись от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. В отношении одного из разыскиваемых, а именно сына Александра Постриганя Валерия, ведется процесс экстрадиции из Испании.

По предварительным данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, с августа 2003 по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого вошли должностные лица местной администрации, предприниматели, а также его родственники. Участниками преступного сообщества в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений, сумма причиненного ущерба превысила 72 млн рублей. "В то же время сообщниками было совершено не менее семи эпизодов легализации иного имущества, а именно земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 68 млн рублей", - добавила Врадий.

Ранее Клинский городской суд Подмосковья по требованию прокуратуры обратил в доход государства имущество экс-главы Клинского района Александра Постриганя и аффилированных с ним лиц стоимостью 10 млрд рублей. Также суд изъял у окружения Постриганя имущество на 920 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, близкие родственники Постриганя объявлены в международный розыск и арестованы заочно. В их числе супруга экс-чиновника Елена Постригань, ее сестра Ирина Ермошкина, племянник Вадим Ермошкин, зять Валерий Аракелов, а также сын Валерий, который ожидает экстрадиции из Испании в Россию. По словам источника, они обвиняются в присвоении и растрате, легализации денежных средств, полученных преступным путем, мошенничестве в особо крупном размере, а также в участии в организованном преступном сообществе, созданном Постриганем. По словам источника, Постригань оформлял на свое окружение недвижимость в Словении, Карловых Варах (Чехия), а также в Сочи.

В декабре прошлого года Клинский городской суд Московской области приговорил Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года. Постригань был главой Клинского района почти 20 лет - с 1992 по 2014 год. В июне 2018 года он был задержан правоохранителями в столичном аэропорту Шереметьево.