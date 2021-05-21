В Приамурье подтопило 16 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Шестнадцать приусадебных участков подтопило в селах Зейского и Ивановского районов Амурской области, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"В селе Овсянка Зейского района остаются подтопленными 10 приусадебных участков. В селе Дмитриевка Ивановского района подтоплены шесть приусадебных участков. Во всех пострадавших населенных пунктах области продолжаются работы по ликвидации последствий прохождения циклона и дождевого паводка", - говорится в сообщении.

Кроме того, вода не ушла еще с нескольких участков автомобильных дорог в Ромненском, Благовещенском, Ивановском районах. Везде проезд возможен на технике высокой проходимости, в районе села Кузьмичи Ромненского района, в котором проживают около 40 человек, продолжает действовать лодочная переправа, так как проезд на автотранспорте пока невозможен.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровней рек по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.