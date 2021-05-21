В Калужской области возбудили дело из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов

ТАСС, 21 мая. Уголовное дело возбуждено из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов в Ульяновском районе Калужской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, дома у подозреваемого были изъяты осколочная оборонительная ручная граната "Ф-1", винтовка "Мосина", два пистолета "Маузер", пистолет "Наган", обрез двуствольного ружья, восемь патронов различного калибра.