Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Курилах

ТАСС, 21 мая. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курилах, толчки ощутили жители двух сел. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня в 16:01 [по местному времени] зарегистрировано землетрясение в 84 км юго-восточнее г. Курильска. Магнитуда 4,9, глубина - 59 км", - говорится в сообщении.

Землетрясение ощутили жители сел Горячие Ключи и Рейдово. По собранным сведениям, ощущаемость составила 2-3 балла. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.

Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.