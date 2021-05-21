Суд в Приамурье арестовал чиновницу, подозреваемую в превышении должностных полномочий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Благовещенский городской суд в Амурской области арестовал на два месяца начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободного, подозреваемую в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница провел аукцион, по результатам которого бюджету города был нанесен ущерб на сумму 4 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте суда.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Во вторник региональное следственное управление СК РФ сообщало, что в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемая организовала проведение аукциона по продаже земельного участка под строительство торгово-офисного здания, который принадлежал муниципальному образованию (данный участок продаже не подлежал - только аренде). Муниципальному образованию был нанесен ущерб на сумму более 4 млн рублей.