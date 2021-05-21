{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС назвали возможные причины пожара в Перелучах Новгородской области

Специалисты рассматривают версии поджога и возгорания от непотушенного окурка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Спасатели рассматривают две версии причин пожара, в результате которого сгорело около 20 домов и церковь в поселке Перелучи Боровичского района Новгородской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пока специалисты рассматривают две версии: поджог и возгорание от случайно брошенного непотушенного предмета, окурка", - сообщил собеседник агентства.

Окончательную причину крупного пожара в Новгородской области еще предстоит установить экспертам. По данным МЧС России, огнем были охвачены шесть жилых и 12 дачных домов. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 1 тыс. кв. м.

На место пожара работал самолет-амфибия со специалистами Минприроды региона. По данным МЧС, тушение пожара осложнялось штормовым ветром. Следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Теги
РоссияНовгородская область
В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя
Преподавателя госпитализировали
В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя
Читать полностью