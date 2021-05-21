В Волгоградской области первого замглавы района подозревают в халатности

ВОЛГОГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Первый замглавы района Волгоградской области подозревается в халатности, ущерб от которой превысил 16 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области на основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы одного из муниципальных районов области. Он подозревается по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2019 года в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" между районной администрацией и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству очистных сооружений и реконструкции канализационных сетей. Его стоимость превысила 16 млн рублей. В силу занимаемой должности первый заместитель главы района должен был контролировать выполнение условий указанного документа, а подписывать акты приемки выполненных работ вправе был только после получения положительного заключения государственной экспертизы.

"Данное условие было прописано в первом пункте контракта, и именно на него подозреваемый "закрыл глаза". В конце ноября 2019 года он подписал все необходимые документы, на основании которых впоследствии в адрес коммерческой организации были перечислены более 16 млн рублей, а спустя полтора месяца государственное экспертное учреждение выдало отрицательное заключение. Таким образом до настоящего времени условия дорогостоящего, более того, уже оплаченного, контракта не исполнены", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Николаевского района. Его ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.