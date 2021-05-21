СК возбудил дело после падения ребенка с аттракциона в парке Майкопа

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении контролера-посадчика аттракциона городского парка культуры и отдыха Майкопа после падения с него ребенка. Контролер подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным отделом по Майкопу СК РФ по Республике Адыгея по результатам доследственной проверки в отношении контролера-посадчика аттракциона возбуждено уголовное дело. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый при посадке 14-летней девочки на аттракцион "Сатурн" в соответствии с должностной инструкцией не разъяснил подростку правила безопасности во время нахождения на аттракционе и не проверил надежность застегнутого ремня безопасности. В результате допущенных нарушений контролера запорный элемент ремня безопасности раскрылся во время вращения аттракциона, девочка выпала с качели, ее здоровью причинен тяжкий вред.