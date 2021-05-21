Двое пьяных мужчин попали в ДТП на угнанной ими машине под Курском

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два молодых человека в городе Железногорске в Курской области пьяными попали в ДТП на угнанной ими машине, а затем сообщили о последствиях в интернете, выложив фотографии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ранним утром владелец не обнаружил свою машину в гараже и обратился с заявлением в полицию. Полицейские установили, что к совершению противоправного деяния могут быть причастны молодые люди, которым потерпевший сдавал жилье. Они проникли в гараж, завели двигатель автомобиля и выехали на трассу. Там один из злоумышленников не справился с управлением, и на большой скорости машина съехала в кювет", - сказала она.

По словам Волк, молодые люди сделали несколько фотографий разбитого автомобиля, а затем разместили их в интернете с комментарием: "Вот что бывает, когда садишься за руль пьяным". "Этот ролик получил распространение в социальных сетях и в ходе мониторинга интернет-ресурсов был обнаружен сотрудниками районного отдела полиции", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Фигуранты дела - ранее судимый 22-летний житель Таганрога и его приятель из Курской области - арестованы.