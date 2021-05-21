Полицейского в Крыму подозревают в избиении бизнесмена, который задолжал его знакомой

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Оперативник подразделения экономической безопасности МВД арестован в Крыму по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия после избиения бизнесмена, который задолжал 800 тыс. рублей его знакомой. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Красногвардейским межрайонным следственным отделом установлено, что оперативник по просьбе знакомой вместе с двумя коллегами, не осведомленными о противозаконных намерениях, прибыли на территорию производственной базы в Первомайском районе, чтобы взять расписку о возврате 800 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя. Там сотрудник полиции, высказывая требования, избил мужчину, затем на автомобиле вывез на территорию Симферопольского района, где под угрозами применения насилия заставил под диктовку написать расписку о возврате денег. После совершения противоправных деяний в отношении мужчины сотрудники полиции вернули мужчину на базу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "преступные действия были выявлены во взаимодействии с ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым". "Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также круг иных причастных к нему лиц. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям двух сотрудников полиции, которые принимали участие в противоправных деяниях. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается в пресс-релизе.

Полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), уточняется в сообщении.