В Ингушетии судебный пристав похитил со счетов умерших людей более 29 млн рублей

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Более 29 млн рублей похитил со счетов умерших людей судебный пристав - исполнитель в Ингушетии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"36-летний злоумышленник, являясь судебным приставом - исполнителем, в период с мая по июль 2019 года похищал деньги, находившиеся на банковских счетах шести умерших граждан, путем незаконного обращения на них взыскания по подложным исполнительным документам и последующего перечисления на подконтрольные ему банковские счета своих знакомых. В дальнейшем денежные средства легализовались и обналичивались с помощью банковских карт, находящихся в его пользовании. Таким образом, им было похищено более 29 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина обвиняется в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 1, 2, 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном и особо крупном размере").

Прокурор региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Уголовное дело направлено им для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.