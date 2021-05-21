Более 350 деревьев повалил ураганный ветер в Петербурге за последние трое суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Сильный ветер, бушевавший в Санкт-Петербурге в предыдущие три дня, повалил более 350 деревьев, обследование городских территорий еще продолжается. Об этом сообщили в пятницу к комитете по благоустройству.

"За минувшие двое суток в нашем городе жертвами стихии стали более 350 деревьев. Ветер поднимался до 20 м/с. Чтобы обеспечить безопасность граждан, комитет по благоустройству дважды закрывал центральные сады и скверы", - говорится в сообщении комитета.

На утро 21 мая зафиксировано падение 12 деревьев в садах и парках Петербурга. В настоящее время специалисты ведут распил и вывоз древесных остатков.

Дождь повредил песчаные скульптуры на территории пляжа Петропавловской крепости, где 22 мая откроется их фестиваль, на данный момент повреждения уже устранены, рассказали ТАСС в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В целях защиты от непогоды скульптуры обрабатываются специальными экологически чистыми укрепляющими составами, поэтому организаторы уверены, что все композиции сохранят свой первоначальный вид вплоть до окончания фестиваля в середине сентября.