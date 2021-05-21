Бывшего председателя правления тюменского ДНТ обвинили в мошенничестве на 45 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Бывшего председателя правления дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Тюменской области обвиняют в хищении земли и денежных средств на сумму свыше 45 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

"Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления дачного некоммерческого товарищества "Сочинские" Нижнетавдинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина, являясь председателем правления, решил завладеть земельным участком дачного товарищества площадью более 10 тыс. кв. м. Для этого он незаконно изготовил выписку из протокола заседания правления о выделении в собственность земельного участка юридическому лицу, в котором он являлся соучредителем. В результате дачное товарищество лишилось земельного участка стоимостью свыше 1,5 млн рублей. "Кроме того, обвиняемый с 2010-го по 2018 год присвоил более 43,5 млн рублей взносов членов товарищества", - уточнили в прокуратуре.