В отношении экс-мэра Майкопа возбудили дело о мошенничестве

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемого в вымогательстве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов бывшего главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея в отношении бывшего главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея", - говорится в сообщении.