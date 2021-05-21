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В отношении экс-мэра Майкопа возбудили дело о мошенничестве

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ФСБ

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемого в вымогательстве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов бывшего главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея в отношении бывшего главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея", - говорится в сообщении.

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РоссияАдыгея
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