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Два землетрясения магнитудой 5,6 и 6,4 произошли на юге Китая

О пострадавших или разрушениях не сообщается

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в пятницу в провинции Юньнань на юге КНР. Очаг залегал на глубине примерно 10 км. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Второе землетрясение магнитудой 6,4 позже зафиксировали в том же регионе. Очаг залегал на глубине примерно 8 км.

Эпицентр находился на территории Янби-Ийского автономного уезда в Дали-Байском автономном округе

О пострадавших или разрушениях в этом уезде, где проживают более 100 тыс. человек, информации не поступало.

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