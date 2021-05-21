{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Калининградом разлилось около тонны нефти из-за незаконной врезки в нефтепровод

ЧП произошло около поселка Новая деревня 20 мая. По данным властей, угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет

КАЛИНИНГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Около одной тонны нефтесодержащей жидкости разлилось в Полесском городском округе Калининградской области из-за незаконной врезки в нефтепровод. О происшествии власти уведомила компания ООО "Лукойл-Калининградморнефть", сообщила в пятницу администрация муниципалитета.

"Обнаружены следы нефтесодержащей жидкости [из-за] несанкционированной врезки в нефтепровод. Объем разлитой нефти - до 1 тонны", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вблизи поселка Новая деревня днем 20 мая. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы и пострадавших нет. На место происшествия вместе с представителями "Лукойла" выезжал глава администрации округа Александр Троян. "Организацией, эксплуатирующей нефтепровод, уже принимаются меры по локализации нефтесодержащей жидкости и установке ремонтной муфты", - сообщается на странице местной администрации в Facebook.

Теги
РоссияКалининградская область
По делу о контрабанде огнестрельного оружия задержан владелец магазина "Папины игрушки"
Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, также задержан его предполагаемый сообщник
Читать полностью