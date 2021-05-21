Вертолет госпитализировал одну из троих пострадавших в аварии с грузовиком в Новой Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал одну из троих пострадавших в аварии с грузовиком и легковой машиной в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В Щербинке на пересечении улицы Барышевская Роща и Остафьевского шоссе, по предварительным данным, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, три человека пострадали", - сообщили в департаменте.

Спасатели Московского авиацентра оцепили место аварии, обесточили автомобили, обеспечили посадку вертолета и помогли его экипажу приземлиться как можно ближе к месту ЧС. "Пострадавшим оказали помощь, а особенно "тяжелую" девушку перенесли на борт вертолета. С места аварии экипаж санитарного вертолета эвакуировал девушку с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы", - добавили в департаменте. На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние пациентки. Остальных пострадавших в больницы доставили каретой скорой помощи.