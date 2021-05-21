Суд арестовал мужчину, который увел ребенка с детской площадки в Нижнем Новгороде

ТАСС, 21 мая. Суд в Нижегородской области заключил под стражу обвиняемого в незаконном лишении свободы ребенка мужчину, который увел с детской площадки шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

"В Нижнем Новгороде обвиняемый в незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего заключен под стражу", - говорится в сообщении.

В ходе допроса обвиняемый дал следователям признательные показания.

Утром 17 мая шестилетний мальчик вышел из своей квартиры и не вернулся, его родственники обратились в правоохранительные органы. Тем же вечером он был найден живым в сопровождении 35-летнего мужчины, который ранее привлекался к уголовной ответственности и вел бродяжнический образ жизни. По словам мальчика, он познакомился с мужчиной на детской площадке у дома и пошел с ним гулять по Нижнем Новгороду. Когда вечером он захотел вернуться домой, мужчина не отвел его обратно.

В свою очередь мужчина сообщил следователю, что познакомился с мальчиком накануне, ребенок захотел погулять с его собакой. На следующий день мальчик вновь увидел мужчину на детской площадке и ушел с ним гулять.