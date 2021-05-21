В Крыму вынесли приговор членам преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Бахчисарайский районный суд Республики Крым приговорил членов организованной преступной группы (ОПГ) за совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в значительном и крупном размере, к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако суд пришел к выводу о виновности подсудимых. Члены ОПГ приговорены к срокам от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимым назначены штрафы размером от 100 тыс. до 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 2014 года, после освобождения из мест лишения свободы, один из местных жителей Бахчисарайского района решил продолжить криминальную деятельность, направленную на незаконное приобретение, перевозку, хранение и сбыт наркотических средств. В марте 2014 года он собрал и возглавил организованную преступную группировку, многие из участников которой сами являлись потребителями наркотиков и имели обширные связи среди лиц, потребляющих наркотические средства. Это позволяло преступникам подыскивать покупателей наркотиков на территории муниципалитета. Следователи установили около 15 эпизодов совершенных преступлений, в том числе, связанных с приготовлением к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в крупном размере.