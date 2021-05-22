В Удмуртии возбудили дело после гибели шести человек при пожаре

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели шести человек в результате пожара в жилом доме в селе Нылга в Удмуртии. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Нылга Увинского района, в результате которого погибли шестеро местных жителей (ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что информация о пожаре поступила в 23:50 21 мая (00:50 мск 22 мая). "На месте обнаружены тела шести человек, предположительно членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год", - добавили в СК.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил о том, что при тушении пожара в жилом доме в Удмуртии обнаружены тела четырех детей - двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей. По его словам, возраст детей - год, шесть, десять и 11 лет. По предварительной информации, это семья неблагополучная. Что стало причиной пожара, сейчас выясняется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии подтвердили, что в результате пожара есть погибшие.