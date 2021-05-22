СМИ: полиция Эквадора перехватила 4 тонны наркотиков за два дня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /ТАСС/. Полиция Эквадора перехватила в порту города Гуаякиль 4 тонны наркотиков, спрятанных в контейнерах с товарами, которые должны были направить в Великобританию. Об этом сообщает в пятницу газета El Comercio.

По информации издания, стоимость обнаруженных наркотиков на международном рынке составляет $200 млн. Как уточняется, речь идет об одном из самых крупных успехов полиции с января 2021 года. Всего с начала года оперативникам удалось предотвратить отправку порядка 60 тонн наркотиков.

Как утверждают правоохранители, картели в последнее время увеличили производство наркотиков.

В четверг сообщалось об изъятии борцами с преступностью в порту Гуаякиля партии кокаина, спрятанного в грузе бананов, предназначавшемся к отправке в Россию.