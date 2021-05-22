Пять человек пострадали в Республике Алтай в результате опрокидывания автомобиля

ТАСС, 22 мая. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Кош-Агачском районе Республики Алтай на автодороге "Чуйский тракт". Как сообщила в субботу пресс-служба республиканского МВД, в результате ДТП пострадали пять человек.

"В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира. Все пострадавшие жители села Ортолык", - сообщила в пресс-службе.

ДТП произошло 22 мая около 01:26 (21:26 мск) на 878-м км автодороги "Чуйский тракт". Местный житель, который находился за рулем Toyota Ipsum, не имел прав на управление транспортными средствами. Он не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины в кювет. В больнице у водителя взяли анализ на наличие алкоголя в крови.