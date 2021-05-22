В Калининграде мужчина осквернил мемориал павшим в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Мужчина осквернил мемориал на братской могиле советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в микрорайоне Чкаловск в Калининграде. Его личность установлена, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над местами захоронения")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в пятницу в ряде региональных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе. "Личность мужчины, осквернившего место воинского захоронения, в кратчайшие сроки установлена сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета", - отмечается в сообщении следственного управления.

В прокуратуре области ТАСС уточнили, что злоумышленник - уроженец Кемеровской области. "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил представитель ведомства.

Братская могила в Чкаловске образовалась в ходе боевых действий апреля 1945 года, позднее в нее производились захоронения умерших от ран в госпиталях. Там захоронено более 2 тыс. советских воинов, в том числе пятеро Героев Советского Союза. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года мемориальный комплекс на братской могиле получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.