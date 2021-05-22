После схода с путей грузовых вагонов в Карелии возбудили уголовное дело

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" после схода с путей порожних грузовых вагонов в районе станции Заделье в Карелии. Об этом сообщается в субботу на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта") по факту схода 19 порожних вагонов на ст. Заделье Кондопожского района Республики Карелия. В результате схода повреждены три станционных железнодорожных пути длиной около 250 метров, электроопора № 7, [произошел] обрыв контактной сети. Причинен материальны ущерб ПАО "Фосагро" на сумму 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для расследования уголовного дела был проведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация, решается вопрос о назначении технической судебной экспертизы.

Инцидент произошел на станции Заделье 12 мая. По первоначальным данным МЧС, с путей сошли 19 вагонов, позже пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что сошли 14 вагонов. В результате ЧП пострадавших и ущерба для окружающей среды не было, но на несколько часов было полностью приостановлено движение поездов на железнодорожном участке Петрозаводск - Медвежья Гора, были задержаны три пассажирских поезда. К ликвидации последствий привлекались три восстановительных поезда, движение в полном объеме было восстановлено 15 мая.