В Севастополе ребенка покусала лиса, зараженная бешенством

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Дикая лиса покусала ребенка в пригороде Севастополя. Животное было заражено бешенством, и в настоящее время в Балаклавском муниципальном округе объявлен карантин, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городского правительства.

"В государственную ветеринарную службу обратилась жительница села Флотское в связи с укусом дикой лисой ее ребенка и сообщила о гибели дикого животного. Павшая дикая лиса была направлена на лабораторные исследования в ветеринарную лабораторию. По результатам исследований установлен диагноз "бешенство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший мальчик был доставлен в травмпункт городской больницы №5, где его осмотрели врачи, обработали рану, проведена консультация главного внештатного инфекциониста ЮФО. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное.

"На территории Балаклавского муниципального округа города Севастополь, в котором расположено село Флотское, введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству. В настоящее время проводятся мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с бешенством животных", - добавили в правительстве.