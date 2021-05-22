Прокуратура Татарстана проверит инцидент с избиением на улице девочки ее матерью

ТАСС, 22 мая. Прокуратура Татарстана организовала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором мать избивает ногами дочь у подъезда одного из домов, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"В Казани прохожие сняли на видео женщину, избивавшую маленькую дочь ногами. Кадры опубликовали в социальных сетях. Прокуратура Татарстана организовала проверку", - говорится в сообщении.

На кадрах опубликованного в социальных сетях видеоролика видно, как девочка подходит к подъезду, где стоит женщина. Ребенок пытается подойти ближе, но женщина начинает пинать девочку, после чего та убегает, а потом снова возвращается. Женщину девочка называет мамой.