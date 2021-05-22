В Саратовской области попал в аварию патрульный автомобиль полиции

ТАСС, 22 мая. Автомобиль патрульно-постовой службы полиции в субботу попал в ДТП после погони за нарушителем, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

"22 мая старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине Lada Granta, преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением гражданина 1959 года рождения. В результате два сотрудника и водитель Lada Kalina получили телесные повреждения. Всем лечение назначено амбулаторно", - говорится в сообщении.

Впоследствии водителя Toyota Camry 1972 года рождения задержали, в отношении него составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("За нахождение в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортными средствами")". Назначено проведение служебной проверки.