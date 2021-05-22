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Более 1,3 тыс. человек эвакуировали из ТЦ в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы

Здание проверяют на наличие взрывоопасных предметов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Рио" в Ростове-на-Дону эвакуирован из-за анонимного сообщения о возможном минировании здания. Как сообщили в субботу журналистам в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ростова-на-Дону, из здания эвакуированы 1 350 человек.

"В 16:34 мск, по сообщению анонимного заявителя, ТРЦ "Рио" "заминирован". [Экстренные] службы оповещены, привлечено два расчета спасателей. В 16:47 мск начата эвакуация людей. В 17:07 эвакуировано 1 350 человек. На место прибыл кинолог с собакой", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что торговый центр находится в центральной части города, на проспекте Нагибина.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС сообщили, что информация о происходящем в ТРЦ "Рио" уточняется.

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