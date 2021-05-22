В Киеве задержали белоруса, пытавшегося забросить мешки с навозом на территорию посольства

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники Нацгвардии Украины задержали гражданина Белоруссии Петра Маркелова за попытку перебросить мешки с навозом на территорию белорусского посольства в Киеве. Видеозапись инцидента в субботу опубликовало на своем сайте "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Белорусский активист, уже несколько месяцев проживающий в Киеве, задержан 22 мая возле посольства Белоруссии. Петр Маркелов хотел устроить спектакль: пытался перебросить несколько мешков навоза через забор посольства", - говорится в сообщении вещателя.

На опубликованной записи видно, как у стен посольства остановился синий фургон. Из него вышли три человека, два из которых несли мешки. На это сразу отреагировали сотрудники правоохранительных органов и попытались пресечь их действия. В провокации участвовали не менее четырех человек, их действия с разных сторон снимали еще трое. В результате одного из нападавших повалили на землю и скрутили руки.

Во время задержания Маркелов выкрикивал, что хотел привлечь внимание к антиправительственным протестам в Белоруссии.