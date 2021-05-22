В ЛНР сообщили о трех раненых в результате подрыва на взрывном устройстве

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Три мирных жителя Луганской народной республики (ЛНР) получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном украинскими силовиками на берегу Северского Донца в районе поселка городского типа Славяносербск. Об этом сообщил в субботу представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"На берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом с противоположенного берега реки с позиций 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

Он добавил, что "пострадавшие доставлены в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

Филипоненко от имени командования Народной милиции ЛНР в очередной раз обратился к гражданам с призывом быть бдительными, а при обнаружении взрывоопасных предметов сразу обращаться по телефону в МЧС, МВД или военную комендатуру ЛНР.

Ранее Филипоненко сообщал, что инструкторы из США и Великобритании обучают киевских силовиков дистанционному минированию. В оборонном ведомстве ЛНР также сообщали, что ВСУ дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и села Николаевка.

22 апреля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за два года правления президента Украины Владимира Зеленского по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе погибли более 40 мирных жителей.