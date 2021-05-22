Поиски туриста из России в горах Абхазии завершились безрезультатно

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. МЧС Абхазии завершило поиски российского туриста в верховьях реки Гумиста, найти Владимира Ульянова из Екатеринбурга не удалось. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на своей странице в Facebook.

"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится в сообщении.

13 мая шестеро из семи туристов, разыскиваемых с 12 мая, были доставлены абхазским МЧС в Сухум. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста - 64-летнего Ульянова. Но погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. 13 мая в верховье реки Гумиста пешком отправился горно-спасательный отряд МЧС Абхазии.

Ранее сообщалось, что в горах туристическая группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Тогда группа решила спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС.