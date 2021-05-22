Неизвестные избили в Берлине мужчину в кипе

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Неизвестные напали в Берлине на мужчину в кипе, он подвергся антисемитским оскорблениям и был избит. Об этом сообщила в субботу полиция Берлина.

Инцидент произошел минувшей ночью. Трое мужчин атаковали 41-летнего жителя Берлина. Он получил удар в лицо, после чего неизвестные убежали. Пострадавший сам вызвал полицию и был доставлен в больницу. Ведется следствие.

Ранее Центральный совет евреев в Германии предупредил об опасности ношения традиционного еврейского головного убора - кипы - в крупных городах ФРГ. Эксперты связывают рост числа правонарушений антисемитского характера в Германии в том числе с притоком мигрантов из арабских стран.