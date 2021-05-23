На Ставрополье град частично побил посевы и повредил крыши домов

ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. Ливень с градом повредил кровли домов и частично побил посевы в Георгиевском городском округе Ставропольского края, сообщил глава округа Андрей Зайцев.

"Стихия нанесла серьезный удар по ряду населенных пунктов нашего округа. Прошедший град повредил кровли, частично выбил посевы, пострадало имущество граждан, порывистым ветром повалены деревья, повреждены крыши домов", - написал Зайцев в Instagram.

По его словам, в администрации округа состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, наибольший ущерб град нанес жителям станицы Незлобной, пострадали и другие территории.

"Управление ЖКХ совместно с ГОЧС в круглосуточном режиме будут мониторить уровень воды в реках Подкумок и Кума. Создана комиссия по оценке ущерба, которая приступила к работе", - отметил глава округа.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по краю журналистам сообщили, что в субботу вечером в результате сильного дождя с градом в селе Елизаветинском повреждены кровли и остекления окон. В селе Падинское по улице Молодежной дождевым стоком с полей подтопил четыре придворовых территорий. Администрация Новоселицкого городского округа решает вопрос по откачке воды.

"В станице Незлобная поступило три жалобы от населения о повреждении кровли и остекления окон. Нарушено электроснабжение, количество абонентов уточняется. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

О погоде

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 22 и 23 мая местами в регионе ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с.