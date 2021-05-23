На юге Москвы эвакуировали торговый центр из-за задымления в детской комнате

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 1 000 человек эвакуированы из торгового центра на юге Москвы из-за задымления в детской комнате. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"По предварительным данным, в детской комнате торгового центра в микрорайоне Северное Чертаново произошло возгорание, которое привело к задымлению", - сказал собеседник агентства.

Из здания центра проведена полная эвакуация персонала и посетителей. "Всего на улицу выведено более 1 000 человек", - сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник добавил, что возгорание на данный момент ликвидировано. Его причины выясняются. После проветривания помещений торговый центр возобновит работу.