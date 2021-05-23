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Авиарейсы до якутского Среднеколымска приостановлены из-за затопления полосы аэропорта

Пассажиры смогут воспользоваться стыковочными рейсами через аэропорт Белая Гора

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Полярные авиалинии" временно приостановила выполнение регулярных рейсов из Якутска до города Среднеколымска и в обратном направлении из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в аэропорту Среднеколымска, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"Авиакомпания "Полярные авиалинии" временно приостановила выполнение регулярных рейсов ЯП217, ЯП218 до города Среднеколымска и в обратном направлении. Это связано с мерами по обеспечению безопасности полетов из-за частичного затопления взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры смогут добраться до мест назначения благодаря стыковочным рейсам через аэропорт Белая Гора.

Среднеколымск - административный центр Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия), в нем проживают почти 3,5 тыс. человек. Основная отрасль - сельское хозяйство, рыболовство, пушной промысел. Имеется нефтяная база.

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