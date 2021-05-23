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Роспотребнадзор: на съезде депутатов в Новгороде 22 мая не соблюдались антиковидные меры

На мероприятии была задержана бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина

ТАСС, 23 мая. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Новгородской области выявили несоблюдение противокоронавирусных мер во время "Земского съезда" в Великом Новгороде в субботу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в воскресенье.

"При проведении очередного рейда 22 мая в гостинице "Россия" во время проведения организованного мероприятия выявлено непроведение необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, том числе несоблюдение требований по социальному дистанцированию. В отношении виновного лица будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ ["Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <...> в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)] и направлен на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении.

Как было отмечено, управление Роспотребнадзора по Новгородской области совместно с УМВД по Новгородской области проводит рейдовые мероприятия по соблюдению требований санитарных правил, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции. На встречу муниципальных депутатов - "Земский съезд" - в Великом Новгороде 22 мая пришли сотрудники полиции. Была задержана бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. В отношении нее был составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ), а также административный протокол по факту нарушения ограничений по ковиду.

Согласно документу от 18 мая, опубликованному на сайте правительства Новгородской области, в указ губернатора региона, регламентирующий меры по снижению распространения коронавирусной инфекции, было внесено изменение. Максимальное число участников публичной встречи снизили с 50 до 30, исключение сделано только для мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления.

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