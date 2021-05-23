Роспотребнадзор: на съезде депутатов в Новгороде 22 мая не соблюдались антиковидные меры

ТАСС, 23 мая. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Новгородской области выявили несоблюдение противокоронавирусных мер во время "Земского съезда" в Великом Новгороде в субботу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в воскресенье.

"При проведении очередного рейда 22 мая в гостинице "Россия" во время проведения организованного мероприятия выявлено непроведение необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, том числе несоблюдение требований по социальному дистанцированию. В отношении виновного лица будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ ["Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <...> в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)] и направлен на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении.

Как было отмечено, управление Роспотребнадзора по Новгородской области совместно с УМВД по Новгородской области проводит рейдовые мероприятия по соблюдению требований санитарных правил, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции. На встречу муниципальных депутатов - "Земский съезд" - в Великом Новгороде 22 мая пришли сотрудники полиции. Была задержана бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. В отношении нее был составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ), а также административный протокол по факту нарушения ограничений по ковиду.

Согласно документу от 18 мая, опубликованному на сайте правительства Новгородской области, в указ губернатора региона, регламентирующий меры по снижению распространения коронавирусной инфекции, было внесено изменение. Максимальное число участников публичной встречи снизили с 50 до 30, исключение сделано только для мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления.