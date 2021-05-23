Власти ДР Конго сообщили, что при извержении вулкана Ньирагонго туристы не пострадали

ПРЕТОРИЯ, 23 мая. /ТАСС/. Туристы не пострадали в результате извержения в последние сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) вулкана Ньирагонго, который расположен на территории знаменитого заповедника Вирунга. Об этом сообщил в воскресенье Конголезский институт охраны природы (ICCN).

"Все туристы, которые находились на территории заповедника в момент начала извержения вулкана в минувшую субботу, живы и здоровы", - цитирует представителя ICCN конголезский новостной портал Actualite. По словам властей, часть посетителей заповедника была незадолго до извержения вблизи кратера, в центре которого находится озеро лавы. Численность и гражданство туристов не раскрывается.

Не пострадали и обитающие на территории заповедника животные, включая редчайших горных горилл. "Гориллы находятся в безопасности, им ничего не угрожает", - подчеркнул сотрудник ICCN.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - продолжалось несколько часов и завершилось рано утром в воскресенье. Очевидцы сообщают о двух крупных выбросах. Поток лавы устремился на северо-восток к городу Гома, однако не достиг его административной границы и остановился. Во время объявленной эвакуации жителей оказавшихся под угрозой районов города в ДТП погибли пять человек, объявил военный губернатор провинции Северное Киву. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда в Гоме погибли более 600 человек.

Национальный парк Вирунга является одним из старейших в Африке, он был создан весной 1925 года распоряжением бельгийского короля Альберта I. В 1979 году парк, площадь которого составляет 8 тыс. кв. км, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории произрастают и обитают более 3 тыс. видов флоры и фауны, среди которых 300 признаны эндемичными и занесены в Красную книгу. Вирунга знаменит прежде всего своими горными гориллами. Эти животные внесены Международным союзом охраны природы и природных ресурсов в список видов, которым грозит "критическая опасность" исчезновения. На текущий день в парке обитают 160 горных горилл.