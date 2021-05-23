В Коми эвакуируют работников шахт "Воркутинская" и "Заполярная" из-за задымления

ТАСС, 23 мая. Работников шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Республике Коми эвакуируют из-за задымления, говорится в сообщении пресс-службы "Воркутауголь".

"23 мая в 13:00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас идет "плановая эвакуация" работников смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек), поскольку на предприятиях единая схема проветривания. Угрозы жизни и здоровья для сотрудников нет.

В МЧС также подтвердили отсутствие пострадавших. "Пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.