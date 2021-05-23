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Всех работников шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Коми вывели на поверхность

Пострадавших в результате задымления нет

ТАСС, 23 мая. Все работники шахт "Воркутинская", где произошло задымление, и "Заполярная" выведены на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"Все работники выведены на поверхность", - сообщил представитель министерства.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По данным компании "Воркутауголь", сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская" поступило в 13:00. Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. По данным источника в экстренных службах, у шахты загорелся трансформатор, возгорание произошло на поверхности, внутри пожара не было.

В межрайонной прокуратуре по надзору в угледобывающей отрасли сообщили, что решение о проверке по факту произошедшего не принималось. "Пока в проверке нет необходимости, пострадавших нет, приостановки предприятия не было, решение о проверке пока не принято, держим на контроле", - сказал ТАСС прокурор Сергей Данилов.

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